фото: архив КП

В Саратовскую область прибыло более 29 тысяч человек по программе переселения соотечественников. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты области.

За 12 лет реализации федеральной программы в Саратовскую область переехали жить и работать более 29 тысяч соотечественников, из них 729 человек – с начала текущего года. Центры занятости населения области оказывают содействие в трудоустройстве на местах. Обеспечены работой уже 348 из 511 новоприбывших людей.

Приоритетом на участие в программе пользуются хорошо владеющие русским языком молодые люди с высшим либо средним профессиональным образованием и опытом работы по востребованным на региональном рынке труда профессиям, научные работники и специалисты редких профессий, а также граждане, планирующие занятость в сферах образования и здравоохранения.

До конца года в регион прибудут около 1500 россиян.

Граждане, прибывшие в нашу область из ЛДНР и Украины в экстренном порядке так же могут поучаствовать в программе и получить единоразовую выплату. Срок рассмотрения заявлений для лиц данной категории сокращен до 15 дней.

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