Олег Костин: новую волну ограничений не ожидаем

Новую волну коронавирусных ограничений в Саратовской области в ближайшее время ожидать не стоит.

Масочный режим в поликлиниках не вводят, его просто еще и не отменяли, вакцинация активно продолжается. Об этом сегодня, 26 июля, в пресс-центре КП-Саратов рассказал глава регионального минздрава Олег Костин.

За время вакцинации было привито более четырех тысяч детей, сугубо добровольно, рассказал Олег Костин.

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