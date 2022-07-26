Роман Бусаргин на встрече

Саратовскую область включат в проект АСИ «Регион как точка роста». Об этом стало известно из телеграм-канала врио главы региона Романа Бусаргина.

Роман Бусаргин во время визита в Москву встретился с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой.

По словам Бусаргина, АСИ аккумулирует лучшие региональные практики со всей страны, и дорабатывает их. Практики направлены на повышение уровня жизни, улучшение демографических, промышленных и других показателей.

— Стоит признать, что по ряду направлений в регионе есть недоработки и сложности, которые нужно преодолевать. Инструменты и опыт Агентства стратегических инициатив окажут в этом поддержку, — пишет врио губернатора.

Роман Бусаргин рассказал, что эксперты агентства проведут детальный анализ основных показателей региона. Пристально рассмотрят вопрос взаимодействия с предпринимательским сообществом.

В следующем году Саратовскую область также включат в проект «Регион как точка роста», в рамках которого АСИ формирует проекты для развития области, оказывает поддержку в их реализации.

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