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Общество26 июля 2022 11:56

Жительница Балаково пообещала знакомой «отмазать» сына от армии за 200 тысяч

Обвиняемая не признает свою вину
Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

Жительница Балаково пообещала знакомой «отмазать» сына от армии за 200 тысяч и попала под суд. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

По данным ведомства, в Балаково 33-летняя женщина узнала, что одна из ее знакомых ищет способы освободить своего сына от службы в армии, и решила этим воспользоваться. Предприимчивая горожанка рассказала, что у нее якобы есть знакомые врачи, которые помогут в оформлении диагноза, освобождающего от службы в армии. В период с сентября 2021 по март 2022 года мать призывника передала обвиняемой более 200 тысяч рублей, которая она потратила по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, обвиняемая свою вину не признает.

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