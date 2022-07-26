Бывший замначальника саратовского ГУВД не смог обжаловать приговор суда

Фото: СУ СК по Саратовской области

Бывший заместитель начальника саратовского ГУВД не смог обжаловать приговор суда. Об этом сегодня, 26 июля, сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда.

Бывшему начальнику ГУВД Межуеву отказали в удовлетворении аппеляционной жалобы. Приговор остался в силе. Дело вела судья Татьяна Стребкова.

Напомним, Межуев обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Его арестовали 11 июля после вынесения приговора.

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