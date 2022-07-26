Роман Бусаргин

Сегодня, 26 июля, Роман Бусаргин прокомментировал попадание в санкционный список Великобритании.

- Отношусь к попаданию в санкционный список Великобритании абсолютно нейтрально, потому что с Западом меня ничего не связывает. Я родился в Саратове, живу и работаю здесь. Будущее своей семьи я вижу только в России. Все силы прилагаю для работы на благо Саратовской области и своей великой страны, - заявил Бусаргин.

Напомним, ранее Роман Бусаргин был внесен в очередной санкционный список. Всего в него включены 42 человека.

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