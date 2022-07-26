фото: СУ СКР

Мужчина зарезал приятеля спьяну и лег спать. Вынесен приговор. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Судом и следствием установлено, что 13 октября 2021 года 49-летний мужчина распивал спиртное со своим 46-летним приятелем в квартире на Соколовой. Между пьяными мужчинами случился конфликт, и гость ударил кулаком в голову хозяина квартиры. Оскорбившись, мужчина схватился за нож и нанес обидчику несколько ударов в грудь, после чего лег спать.

Вскоре в квартиру пришла мать хозяина, и обнаружив раненого мужчину, вызвала скорую и полицию. Прибывшие медики констатировали смерть 46-летнего потерпевшего.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбываем в колонии строгого режима.

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