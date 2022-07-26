Фото: Госавтоинспекция

В Саратове за полгода в ДТП пострадали 36 детей-пешеходов, об этом сегодня, 26 июля, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

За 6 месяцев 2022 года на территории Саратова произошли 36 дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, 13 детей пострадали по собственной неосторожности.

Госавтоинспекция напоминает о том, что полезно иметь светоотражающие элементы на одежде в темное время суток. С 26 по 29 июля 2022 года в Саратове пройдет рейд «Дети - пешеходы!».

Сотрудники полиции призывают родителей уделять более серьезное внимание формированию у несовершеннолетних навыков осторожного поведения на дороге.

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