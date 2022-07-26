фото: КПРФ

Ольга Алимова подала документы для участия в выборах Губернатора Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба КПРФ.

Сегодня, 26 июля, Ольга Алимова сдала подписные листы в свою пользу с подписями 200 депутатов МСУ. Подписи официально заверены нотариусом, а листы поддержки сданы в избирательную комиссию Саратовской области.

Теперь же избирком проверит все документы, и после этого Алимова будет зарегистрирована как кандидат от КПРФ на должность губернатора Саратовской области.

Напомним, выборы губернатора Саратовской области пройдут 11 сентября 2022 года.

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