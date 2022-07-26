Детей учат плавать Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 26 июля, в 10.00, в Саратове объявили запись на проект «Живу на Волге - умею плавать!». Группы принимают детей в возрасте от 7 до 12 лет на 3 этап проекта, который проходит в августе.

Занятия по плаванию будут проходить на базе Дворца водных видов спорта, а также бассейнов при образовательных учреждениях: «Звезда», «Солярис» (1 и 2 корпус), «Аврора», «Авиатор», школа № 97, гимназия №89.

Выбрать можно только один бассейн, ходить во все одновременно невозможно, - напоминает администрация.

Записаться в группы для занятий можно на платформе swim64.ru.

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