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Происшествия26 июля 2022 11:02

В Балаково ребенок попал в больницу после столкновения с машиной ДПС

Водитель ВАЗ-2107 пытался проскочить на желтый сигнал светофора
Евгений Бадиков
Кадры с видеозаписи, предоставленной "Балаковский Репортер"

Кадры с видеозаписи, предоставленной "Балаковский Репортер"

В Балаково ребенок попал в больницу после столкновения с машиной ДПС. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Вчера, 25 июля, в Балаково произошло ДТП. Примерно в 18:40 около дома №105 по Братьев Захаровых столкнулись два автомобиля.

40-летний водитель ВАЗ-2107 пытался проскочить на желтый сигнал светофора и не пропустил автомобиль ДПС «Skoda Octavia», ехавший с сиреной и проблесковыми маячками.

В результате происшествия 11-летний мальчик из отечественного автомобиля был доставлен машиной скорой помощи в лечебное учреждение, где был тщательно осмотрен врачами и отпущен домой.

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