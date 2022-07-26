Карта отключения

В предстоящий четверг, 28 июля, тысячи жителей Кировского и Ленинского районов останутся без холодной воды на сутки. Об этом сообщает ООО «КВС».

Отключение продлится с 6.00 завтра, 28 июля, до 5.30 в пятницу, 29 июля. Коммунальщики проводят плановые работы на водопроводных коммуникациях для подготовки на осенне-зимний период 2022-2023 годов. На время проведения работ без воды останутся микрорайоны 1-я Дачная, 6-я Дачная в границах улиц: Чайковского – Гвардейская – Бережная – Панфилова, а также Стрелка.

Отключена также вода в жилых домах, учреждениях и предприятиях, расположенных на улицах:

- 2-й Красноармейский тупик;

- Безымянная;

- Гвардейская (№2а; №№5-11б, нечетные номера);

- Геофизическая;

- Попова (№№6, 11а, 12, 13а);

- проспект 50 лет Октября (№№57-89в, нечетные номера; 91; 93б, 93в, 93е; 101; 107, 107д; 108-144, четные номера);

- Спартака (№№4, 9, 10, 11, 15);

- Техническая (№№10а, 14, 14а).

Подвоз питьевой воды организуют по заявкам районных администраций.

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