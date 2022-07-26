Карта отключения
В предстоящий четверг, 28 июля, тысячи жителей Кировского и Ленинского районов останутся без холодной воды на сутки. Об этом сообщает ООО «КВС».
Отключение продлится с 6.00 завтра, 28 июля, до 5.30 в пятницу, 29 июля. Коммунальщики проводят плановые работы на водопроводных коммуникациях для подготовки на осенне-зимний период 2022-2023 годов. На время проведения работ без воды останутся микрорайоны 1-я Дачная, 6-я Дачная в границах улиц: Чайковского – Гвардейская – Бережная – Панфилова, а также Стрелка.
Отключена также вода в жилых домах, учреждениях и предприятиях, расположенных на улицах:
- 2-й Красноармейский тупик;
- Безымянная;
- Гвардейская (№2а; №№5-11б, нечетные номера);
- Геофизическая;
- Попова (№№6, 11а, 12, 13а);
- проспект 50 лет Октября (№№57-89в, нечетные номера; 91; 93б, 93в, 93е; 101; 107, 107д; 108-144, четные номера);
- Спартака (№№4, 9, 10, 11, 15);
- Техническая (№№10а, 14, 14а).
Подвоз питьевой воды организуют по заявкам районных администраций.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.