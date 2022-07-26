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Происшествия26 июля 2022 10:42

Пьяный уроженец Вольска поджег дом после ссоры

Полицейские оперативно задержали рецидивиста
Евгений Бадиков
фото: Википедия

фото: Википедия

Пьяный уроженец Вольска поджег дом после ссоры. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Вчера ночью, 25 июля, в полицию поступило сообщение о поджоге дома, расположенного на ул. Смоленская.

Сотрудниками полиции был задержан ранее судимый 40-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия пьяный подозреваемый поссорился с сожительницей и поджег дом.

Мужчина сознался в содеянном.

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