Роман Бусаргин в списке

Роман Бусаргин попал под антироссийские санкции Великобритании. Сегодня, 26 июля, РИА Новости сообщили о том, что врио губернатора Саратовской области был включен в список антироссийских санкций.

Британия расширила санкционный список. Среди прочих лиц в него включены министр юстиции, британский журналист, а также несколько десятков губернаторов, в числе которых оказался и Роман Бусаргин.

Всего в новом списке 42 человека. Кроме того, Великобритания внесла в антироссийский санкционный список глав Челябинской и Самарской областей, Башкирии и Чувашии, а также журналиста Грэма Филлипса.

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