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Общество26 июля 2022 10:34

Для благоустройства парка в поселке Юбилейный потребовалось вмешательство прокуратуры

Горожане пожаловались на брошенную в траве колючую проволоку
Наталия Калинина
Проволока в парке

Проволока в парке

Для благоустройства парка в поселке Юбилейный в Саратове потребовалось вмешательство прокуратуры. Саратовцы пожаловались на заросший травой парк «Свободы», где лежит большой моток колючей проволоки и мусор.

На место выехали представители прокуратуры Волжского района Саратова и администрации. Меры к благоустройству территории парка уже приняты.

Раньше об проволоку постоянно резались дети и собаки.

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