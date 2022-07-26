Для благоустройства парка в поселке Юбилейный потребовалось вмешательство прокуратуры

Проволока в парке
Для благоустройства парка в поселке Юбилейный в Саратове потребовалось вмешательство прокуратуры. Саратовцы пожаловались на заросший травой парк «Свободы», где лежит большой моток колючей проволоки и мусор.
На место выехали представители прокуратуры Волжского района Саратова и администрации. Меры к благоустройству территории парка уже приняты.
Раньше об проволоку постоянно резались дети и собаки.
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