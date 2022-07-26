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Происшествия26 июля 2022 10:26

На железнодорожной станции в Энгельсе произошла утечка серной кислоты

В Энгельсе серная кислота разлилась из цистерны на путях
Наталия Калинина
Цистерна на путях

Цистерна на путях

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 26 июля, на железнодорожной станции в Энгельсе произошла утечка серной кислоты. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Капельная течь серной кислоты была зафиксирована из цистерны железнодорожного состава в Энгельсском муниципалитете, - сообщают специалисты.

В результате происшествия пострадавших нет, задержки поездов не образовалось.

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