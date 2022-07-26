Жительница Саратова пожаловалась на эксгибициониста возле гостиницы «Загреб». Об этом она пишет в паблике Заводского района ВКонтакте.

- Инцидент произошел в районе 8го квартала, в 5:40, когда я вышла гулять с собакой. Возле гостиницы «Загреб» стоял мужчина в задранном голубом плаще и со спущенными штанами. У него темные волосы и очки с диоптриями. Заметив, направился в мою сторону. Пришлось убегать, - пишет женщина.

В администрации района сообщили, что направят письмо в полицию с просьбой в оказании содействия и охране общественного правопорядка.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.