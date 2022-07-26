фото: Управление ЗАГС
Молодожены ЗАТО Светлый облюбовали новый арт-объект. Об этом сообщает Управление по делам ЗАГС Саратовской области.
Недавно в местном парке появился арт-объект - ажурный мостик с гирляндами, на которую влюбленные вешают замочки в знак крепости своих чувств.
Традиция крепить свадебные замки на мосты, столбы и прочие места пришла к нам из итальянской литературы. В романе итальянского писателя Федерико Моччиа «Три метра над небом», был описан подобный свадебный ритуал, где влюбленные закрепили на мосту замок, а ключ выбросили в реку.
В современности обряд с замочками стал одним из самых популярных среди влюбленных всего мира.
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