фото: Управление ЗАГС

Молодожены ЗАТО Светлый облюбовали новый арт-объект. Об этом сообщает Управление по делам ЗАГС Саратовской области.

Недавно в местном парке появился арт-объект - ажурный мостик с гирляндами, на которую влюбленные вешают замочки в знак крепости своих чувств.

Традиция крепить свадебные замки на мосты, столбы и прочие места пришла к нам из итальянской литературы. В романе итальянского писателя Федерико Моччиа «Три метра над небом», был описан подобный свадебный ритуал, где влюбленные закрепили на мосту замок, а ключ выбросили в реку.

В современности обряд с замочками стал одним из самых популярных среди влюбленных всего мира.

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