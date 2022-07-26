Обручальные кольца Фото: Иван МАКЕЕВ

Саратовские женихи оказались одними из самых щедрых в России, к такому выводу пришли аналитики ювелирного бренда SOKOLOV за период с января по июль 2022 года. Об этом пишет Lenta.ru

Согласно полученным данным, больше всего на помолвочные кольца тратят в Санкт-Петербурге. Средняя сумма составляет 9952 рубля за изделие. Жители северной столицы предпочитают украшения из белого золота, декорированные бриллиантами, сапфирами или изумрудами.

На втором месте рейтинга покупок внезапно оказался Саратов. Здесь на кольца в среднем уходит 9117 рублей, а на третьем — Краснодарский край, покупавшие аксессуары за 8531 рубль.

Москвичи же оказались прижимистыми: седьмое место и около 8 тысяч рублей на ювелирное изделие.

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