Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 июля 2022 9:51

Саратовские женихи оказались одними из самых щедрых в России

Саратовские женихи тратят на свадебные кольца больше всех, кроме петербуржцев
Наталия Калинина
Обручальные кольца

Обручальные кольца

Фото: Иван МАКЕЕВ

Саратовские женихи оказались одними из самых щедрых в России, к такому выводу пришли аналитики ювелирного бренда SOKOLOV за период с января по июль 2022 года. Об этом пишет Lenta.ru

Согласно полученным данным, больше всего на помолвочные кольца тратят в Санкт-Петербурге. Средняя сумма составляет 9952 рубля за изделие. Жители северной столицы предпочитают украшения из белого золота, декорированные бриллиантами, сапфирами или изумрудами.

На втором месте рейтинга покупок внезапно оказался Саратов. Здесь на кольца в среднем уходит 9117 рублей, а на третьем — Краснодарский край, покупавшие аксессуары за 8531 рубль.

Москвичи же оказались прижимистыми: седьмое место и около 8 тысяч рублей на ювелирное изделие.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.