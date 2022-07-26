фото: архив кп

Саратовец получил три года колонии за избиение жены на автомойке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Саратова.

По данным ведомства, утром 10 мая от автомойки на улице Павелецкой в больницу была доставлена женщина 35 лет. Медики диагностировали у пациентки сотрясение головного мозга, закрытые переломы 6-го и 7-го ребер слева, осложненный пневмоторакс. Выяснилось, что в ночь на 10 мая женщина, временно проживающая со своими мужем в вагончике у автомойки поссорились и мужчина избил ее.

38-летний супруг задержан и приговорен к 3 годам колонии общего режима.

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