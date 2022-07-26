В Саратове шестилетняя девочка баловалась на подъемнике для инвалидов и получила травмы

"Скорая" в Саратове
Вчера, 25 июля, в Саратове ногу 6-летней девочки затянуло в подъемник для инвалидных колясок. Ребенок получил травмы, о чем рассказали в региональном минздраве.
Инцидент произошел в Заводском районе, возле дома № 10В на улице Чихарева. Шестилетняя девочка играла на подъемнике для инвалидных колясок. В какой-то момент внезапно заработал мотор и ногу ребенка затянуло в устройство.
- «Скорая» прибыла на вызов в 14:00. Пострадавшая получила рваную рану голени. Она поступила в больницу в состоянии средней тяжести. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, - сообщила представитель регионального минздрава Анастасия Усова.
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