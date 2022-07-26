Коронавирус перестал интересовать саратовцев. Опубликованы данные по обращениям

В Саратовской области коронавирус занял лишь 17 место в списке важных проблем. Специалисты ЦУР зафиксировали резкий спад сообщений об инфекции.

За лето этого года через систему «Госуслуги. Решаем вместе» было направлено 230 сообщений. Тема вакцинации и лечения от коронавируса стала лишь 17 место в рейтинге актуальных проблем. За тот же период 2021 года тема COVID-19 возглавляла топ, ей было посвящено 11 385 сообщений.

В январе, феврале и марте тема еще входила в топ-3, к ней относились от 1 тысячи до 5 тысяч обращений.

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