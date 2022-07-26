фото: пресс-служба ГИБДД

Сегодня, 26 июля, в Саратове открылся дополнительный филиал РЭО ГИБДД. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Саратовской области.

Новое здание располагается на Буровой, 1. Там можно будет сдать экзамены на право управления транспортными средствами и получить водительское удостоверение, обменять иностранные права на российские или зарегистрировать автомобиль.

Об этом сообщает Управление ГИБДД по Саратовской области.

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