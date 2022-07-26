В пресс-центре «КП-Саратов» пройдет встреча с Олегом Костиным

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Сегодня, 26 июля, в 15:00 в пресс-центре «КП-Саратов» состоится встреча с заместителем Председателя Правительства Саратовской области – министром здравоохранения Олегом Костиным.

На пресс-конференции коснутся тем подготовки к новой волне коронавируса, строительства медучреждений и госаптек. Костин также ответит на вопросы журналистов.

Встреча пройдёт в прямом эфире по ссылке. Журналисты могут присутствовать лично. Адрес: г. Саратов, ул. Вишнёвая, 10 (здание с вывеской «Типография №1»).

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