фото: СУ СКР
В Энгельсе задержан предполагаемый убийца с топором. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.
По данным ведомства, утром, 24 июля, рядом с домом по улице Рабочей в городе Энгельсе обнаружено тело 44-летнего мужчины с рублеными ранами головы.
Оперативниками установлена личность мужчины, подозреваемого в убийстве. Им оказался 42-летний местный житель. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Расследование уголовного дела продолжается.
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