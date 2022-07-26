фото: СУ СКР

В Энгельсе задержан предполагаемый убийца с топором. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным ведомства, утром, 24 июля, рядом с домом по улице Рабочей в городе Энгельсе обнаружено тело 44-летнего мужчины с рублеными ранами головы.

Оперативниками установлена личность мужчины, подозреваемого в убийстве. Им оказался 42-летний местный житель. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

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