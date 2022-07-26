Погиб участник СВО из Марксовского района Евгений Маркелов

Евгений Маркелов

На Украине в ходе СВО погиб 22-летний военный из Марксовского района Саратовской области. Об этом вчера, 25 июля, сообщила администрация муниципалитета.

Евгений Маркелов окончил среднюю школу № 6 в Марксе, а затем поступил учиться в Марксовский филиал Энгельсского медицинского колледжа. В 2020 году был призван в армию. Сначала служил в городе Луга, затем оформил контракт и отправился в Псков, в часть ВДВ. В феврале текущего года был направлен на Украину.

Евгений с пяти лет занимался греко-римской борьбой, борьбой на поясах, занимал призовые места на соревнованиях, занимался легкой атлетикой.

- Светлая память о Евгении Маркелове навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал его. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего, - пишут марксовские чиновники.

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