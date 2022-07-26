фото: Архив КП

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболел 61 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

С начала пандемии заболело 256 433 человека. Выздоровело с начала эпидемии 249 825 человек, из них 79 за прошедшие сутки. На стационарном лечении находятся 72 человека, на амбулаторном — 539.

Чаще всего продолжают болеть пожилые люди - двадцать случаев заражения в возрастной категории 65+ лет. У одного заболевшего диагностирована пневмония, а у остальных 60 - признаки ОРВИ.

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