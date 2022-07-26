Инфографика саратовстат

В среднем саратовцы обращались к врачу девять раз за год. Об этом сообщает Саратовстат.

Согласно данным ведомства, в 2021 году население региона обслуживали 97 медицинских организаций со стационарами, по этому показателю Саратовская область занимает 4 место в ПФО.

Чаще всего саратовцы обращались к врачам с болезнями органов дыхания - в 25,9 процентах случаев, на втором месте идут заболевания сердечно-сосудистой системы - 17,6 процентов случаев, и замыкают тройку болезни нервной системы и органов чувств - 10,5 процента случаев.

Всего за год саратовцы обратились к врачам 20,6 млн раз, медпомощь жителям области оказывали 12,2 тысячи врачей и 25,5 тысяч среднего медперсонала.

В прошлом году в регионе стало на одну медорганизацию больше, число поликлиник же сократилось с 357 до 338.

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