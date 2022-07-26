фото: ГИБДД

В Энгельсе в ДТП пострадал 52-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Вчера 25 июля, в Энгельсе произошло ДТП. Рядом с домом №30 на проспекте Строителей 52-летний водитель ВАЗ-2114 столкнулся с «Ладой Грантой», за рулем которой находился мужчина 38 лет.

В результате ДТП водитель «четырнадцатой» с травмами попал в больницу.

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