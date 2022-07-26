Михаил Исаев рассказал, какие дворы в Заводском районе не будут ремонтировать

Исаев в Заводском районе
Ремонтировать дворы при аварийных домах – это нерациональное использование средств. Об этом заявил Михаил Исаев, посещая Заводской район.
В Заводском районе много аварийного жилого фонда. Дворовые территории, на которых размещены такие дома, не должны попасть в программу по ремонту, так как это будет напрасной тратой бюджетных денег.
- У нас стоит комплексная задача: с парковочными пространствами, удалением всех ветхих построек. Нужны палисадники и зеленые зоны, - подчеркнул Михаил Исаев.
Напомним, что инициатива по ремонту дворов и строительству тротуаров принадлежит Вячеславу Володину.
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