Михаил Исаев рассказал, какие дворы в Заводском районе не будут ремонтировать

Исаев в Заводском районе

Ремонтировать дворы при аварийных домах – это нерациональное использование средств. Об этом заявил Михаил Исаев, посещая Заводской район.

В Заводском районе много аварийного жилого фонда. Дворовые территории, на которых размещены такие дома, не должны попасть в программу по ремонту, так как это будет напрасной тратой бюджетных денег.

- У нас стоит комплексная задача: с парковочными пространствами, удалением всех ветхих построек. Нужны палисадники и зеленые зоны, - подчеркнул Михаил Исаев.

Напомним, что инициатива по ремонту дворов и строительству тротуаров принадлежит Вячеславу Володину.

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