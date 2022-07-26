В Красноармейском районе сторож обнаружил в Волге тело 43-летнего мужчины

В Красноармейском районе Саратовской области утонул 43-летний мужчина. Сегодня, 26 июля, об этом сообщили в ЧП-Саратов.
По данным следствия, тело вчера вечером, 25 июля, обнаружил сторож СНТ «Элита Луганское». Прибывшие на место специалисты извлекли из Волги труп 43-летнего мужчины. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.
Точную причину смерти установит экспертиза. Организована доследственная проверка. По результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
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