Жителям Саратова обещали дождь на полдня

Сегодня, 26 июля, в Саратовской области будет дождливая и прохладная погода. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Саратове температура колеблется от +18 утром до +25 градусов днем. Небо затянуто легкими облаками. Время от времени идет легкий дождь. ветра почти не будет, отдельные порывы достигают 7 м/с.

В Саратовской области установится переменная облачность. В большинстве районов ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах он будет сильный, с грозой. С утра будет от 13 до 18 градусов, а днем от 25 до 30 градусов.

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