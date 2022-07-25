В Заводском районе собака покусала двухлетнюю девочку

Нападение в Саратове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Заводском районе Саратова собака покусала двухлетнюю девочку. Организована прокурорская проверка, о чем сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, нападение было совершено 24 июля. В больницу обратилась мама с ребенком, пострадавшим от множества укусов.

По данному факту прокуратурой Заводского района Саратова проводится проверка.

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