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Политика25 июля 2022 18:17

Юлия Швакова назначена зампредом правительства Рязанской области

Бывшая саратовская чиновница перешла на новую должность
Наталия Калинина
Юлия Швакова

Юлия Швакова

Бывшая саратовская чиновница стала зампредом правительства Рязанской области. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Рязанской области.

- Назначить Швакову Юлию Александровну на должность заместителя Председателя Правительства Рязанской области – руководителя представительства Правительства Рязанской области на основании ее заявления, — говорится в документе.

Постановление вступает в силу с 25 июля 2022 года.

Напомним, ранее Швакова была министром экономического развития Саратовской области, а затем работала в федеральном Росстате.

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