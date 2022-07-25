Юлия Швакова назначена зампредом правительства Рязанской области

Юлия Швакова

Бывшая саратовская чиновница стала зампредом правительства Рязанской области. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Рязанской области.

- Назначить Швакову Юлию Александровну на должность заместителя Председателя Правительства Рязанской области – руководителя представительства Правительства Рязанской области на основании ее заявления, — говорится в документе.

Постановление вступает в силу с 25 июля 2022 года.

Напомним, ранее Швакова была министром экономического развития Саратовской области, а затем работала в федеральном Росстате.

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