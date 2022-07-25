В Татищевском районе нашелся живым пропавший три дня назад мужчина

Пропавший три дня назад 30-летний житель Татищевского района Саратовской области благополучно вернулся домой. Об этом сообщает «Лиза Алерт Саратов».

Живым нашелся 30-летний Сергей Дьяков из села Вязовка в Татищевском районе. Его искали с 22 июля 2022 года.

Волонтеры «Лиза Алерт» благодарят участников поиска за помощь и просят снять репосты.

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