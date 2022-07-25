Бусаргин: ремонт Театра оперы и балета в Саратове продлится до следующего года

Роман Бусаргин у театра в Саратове

Сроки реконструкции Театра оперы и балета в Саратове продлили из-за непредвиденных сложностей, выявленных во время проведения работ. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

- На строительной площадке Театра оперы и балета встретился с архитекторами и проектировщиками. Они попросили перенести сроки окончания реконструкции на следующий год. Во время работ было выявлено множество сложностей. В проект и заключение строительной экспертизы необходимо внести изменения, - рассказал врио губернатора и отметил, что при работе с объектами культурного наследия такое случается часто.

Бусаргин поручил профильным ведомствам обратиться в Министерство культуры России с запросом на перенос части финансирования на следующий год. При этом работы планируют не останавливать ни на один день. Рассматривается возможность привлечения дополнительных рабочих.

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