ЧП в Саратове

В Саратове два человека пострадали в ДТП с электросамокатами. Сегодня, 25 июля, информацию подтвердил региональный минздрав.

Первая авария произошла в 16.40 на Волжской. В ДТП пострадал 28-летний велосипедист. Другое столкновение с самокатчиком случилось около 21:00 на пересечении Киселева и Рахова. Там сбили восьмилетнего мальчика.

Оба пострадавших получили травмы головы и были госпитализированы. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.

Как сообщает ГИБДД Саратова, по данным фактам никаких обращений не зарегистрировано.

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