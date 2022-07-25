фото: Пресс-служба мэрии

Михаил Исаев поручил разобраться с бродячими собаками и жалобами на аудиорекламу. Об этом сообщает телеграм-канал администрации города Саратова.

Сегодня, 25 июля, в ходе оперативного совещания в мэрии глава города Михаил Исаев озвучил ряд поручений.

Мэр отметил, что от жителей поступают сообщения об агрессивной аудиорекламе в различных районах города.

—Аппаратура размещается на дорожных знаках, опорах, светофорах. Скорее всего, это неправомерно. Прошу провести разбирательство и пресечь подобные действия, - заявил глава города.

Кроме того, стало известно об очередном нападении бездомной собаки на человека. От укуса бродячего пса в Заводском районе пострадал маленький мальчик.

Исаев потребовал усилить работы по отлову и сказал, что будут сделаны выводы по ответственным за это направление чиновникам.

Напомним, 24 июля, КП-Саратов опубликовали материал о непрекращающиеся войне саратовцев с бродячими собаками.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.