фото: Пресс-служба мэрии
Михаил Исаев поручил разобраться с бродячими собаками и жалобами на аудиорекламу. Об этом сообщает телеграм-канал администрации города Саратова.
Сегодня, 25 июля, в ходе оперативного совещания в мэрии глава города Михаил Исаев озвучил ряд поручений.
Мэр отметил, что от жителей поступают сообщения об агрессивной аудиорекламе в различных районах города.
—Аппаратура размещается на дорожных знаках, опорах, светофорах. Скорее всего, это неправомерно. Прошу провести разбирательство и пресечь подобные действия, - заявил глава города.
Кроме того, стало известно об очередном нападении бездомной собаки на человека. От укуса бродячего пса в Заводском районе пострадал маленький мальчик.
Исаев потребовал усилить работы по отлову и сказал, что будут сделаны выводы по ответственным за это направление чиновникам.
Напомним, 24 июля, КП-Саратов опубликовали материал о непрекращающиеся войне саратовцев с бродячими собаками.
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