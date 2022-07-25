Извещение о закупке

В Хвалынске отремонтируют тротуары на 100 миллионов. Такая информация опубликована на официальном портале Госзакупок.

22 июля стартовали торги на ремонт тротуаров в Хвалынске. Начальная максимальная цена аукциона - 95 356 179 рублей, вычислена путем сметного расчета. Заказчиком является администрация Хвалынского муниципального района. Идет процедура подачи заявок, которая продлится до 2 августа. Третьего числа подведут итоги.

Согласно прилагаемым документам, планируется отремонтировать 31 тротуар до 1 декабря 2022 года. Перечень тротуаров, подлежащих ремонту:

ул. Достоевского от ул. Ленина до ул. Советская;

- ул. Советская от Пляжа до ул. Пугачева,от ул. Пугачева до ул. Коммунистическая, от ул. Коммунистическая до ул. им. К.С. Петрова-Водкина;

- ул. Советская от ул. Малая Пролетарская до ул. Крылова;

-ул. Советская от Достоевского до М.Пролетарская;

- ул. Революционная от ул. Володарского до ул. Плеханова;

- ул. Российской Республики от 2 Дачного проезда до ул. Лесная;

- ул. Малая Пролетарская от ул. Красноармейская до ул. Советская;

- ул. Ленина от ул. Рабочая до ул. Крылова;

- ул. Революционная от ул. Рабочая до ул. Крылова, ул. Рабочая от ул.Революционной до ул. Ленина;

- ул. Российской Республики от ул. К.С. Петрова-Водкина до ул. Коммунистическая

-ул. В. Слободка от ул. Пионерская ул. 2-й Совхозный проезд;

-ул. Луначарского от ул. Революционная до ул. 1го Мая;

-ул. 1 Мая от ул. Луначарского до ул.Коммунистическая;

-ул. 1 Мая от ул.Коммунистической до ул. Наровчатова;

-ул. Рабочая от Западного проезда до ул. Революционной, от ул. Ленина до ул. Красноармейская;

-ул. Крылова от ул. Красноармейская до ул. Ленина;

-ул. Ленина от ул. Коммунистическая до ул. Луначарского;

- Ул. Луначарского от ул. Ленина до ул. Красноармейская;

- ул. Степана Разина от ул. Коммунистическая до ул. Петрова-Водкина;

- ул. Коммунистическая от ул. Степана Разина до ул. Красноармейская;

- ул. Северная от ул. Российской Республики до ул. Пионерская;

- ул. Коммунистическая от ул. Революционная до ул. В. Слободка;

- ул. В. Слободка от ул. Нижняя Слободка до ул. Горная;

- ул. Советская от ул. Купеческая до ул. Крылова;

- ул. 1-го Мая от пер. Степина до ул.Рабочая;

- ул. Пионерская от ул.Верхняя Слободка до ул.Колхозная;

- ул. Школьная от ул. Сенникова до ул. Чапаева и ул. Чапаева от ул. Школьной до ул. Российской Республики;

- ул. Российской Республики от ул. Крылова до ул.Рабочая;

- ул. у. Льва Толстого от ул. Красноармейская до ул. Революционная;

- ул. Володарского от ул. 1 го Мая до ул. Ст. Разина;

- ул. Плеханова от ул. Российской Республики до ул. Степана Разина;

- ул. Хвесина от Заправки до ул. Пионерская, по ул. Чапаева от ул. Пионерская до ул. Школьная;

- ул. Лесная от ул. Российской Республики до ул. Чкалова

- ул. Урицкого от ул.1 Мая до ул.Советская;

- ул. Максима Горького от ул. Революционная до ул. Советская;

- ул. Северная от ул. Революционная до ул. Российской Республики;

- ул. Наровчатого от 1го Мая до ул. В. Слободки.

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