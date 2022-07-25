Саратовчанка родила девочек-тройняшек в 8-й горбольнице

Новорожденные сестры в Саратове
Впервые в этом году в Перинатальном центре 8-й городской больницы появилась на свет тройня. Последний раз тройняшки появлялись ровно год назад. О появлении малышей рассказали в региональном минздраве.
Все родившиеся – девочки: Саша, Даша и Катя. По словам матери, девочки появились на свет достаточно крупными для тройняшек и сейчас хорошо набирают вес.
Тройня – это очень редкое явление, а вот двойняшки – нет. В 8-й больнице в прошлом году появились 76 таких пар и 35 за первые шесть месяцев этого года.
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