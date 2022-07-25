Роман Бусаргин раскритиковал темпы ремонта стадиона в Вольске

Бусаргин в Вольске

Роман Бусаргин раскритиковал темпы ремонта стадиона «Юность» в Вольске, о чем пишет в своем Телеграм-канале.

- Темпы реконструкции и график работ будут пересмотрены. В сентябре должен быть завершен первый этап – новое поле и трибуны, - заявил врио губернатора и отметил, что сейчас можно одновременно заниматься полем, дренажем и завозом материала.

- Стадион должен быть построен качественно, его ждут 60 тысяч жителей Вольска. Подрядчик должен справится вовремя, иначе его заменят, - отметил Бусаргин.

Работы начались весной этого года, однако за 1,5 месяца строители закончили лишь демонтаж сооружений.

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