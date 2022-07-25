В Саратовской области вакцинировали около 12 тысяч собак и кошек

Вакцинация собаки

С начала года в Саратовской области вакцинировали около 12 тысяч животных, о чем сообщает Управление ветеринарии Правительства области.

За отчетный период ветеринары региона провели 2054 плановых и экстренных операций животным. В лечебницах проведено также 14100 профилактических прививок от инфекционных болезней.

Специалисты провели 382 рентгенологических и 325 УЗИ-исследований. С целью идентификации Саратовской межрайонной ветслужбой чипированы 137 животных.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.