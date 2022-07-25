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Общество25 июля 2022 12:55

В Саратовской области вакцинировали около 12 тысяч собак и кошек

Наталия Калинина
Вакцинация собаки

Вакцинация собаки

С начала года в Саратовской области вакцинировали около 12 тысяч животных, о чем сообщает Управление ветеринарии Правительства области.

За отчетный период ветеринары региона провели 2054 плановых и экстренных операций животным. В лечебницах проведено также 14100 профилактических прививок от инфекционных болезней.

Специалисты провели 382 рентгенологических и 325 УЗИ-исследований. С целью идентификации Саратовской межрайонной ветслужбой чипированы 137 животных.

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