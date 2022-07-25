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Политика25 июля 2022 12:07

В Аткарском районе увековечили память погибшего участника СВО

В Аткарском районе открыли мемориальную доску в честь погибшего в ходе СВО морпеха
Наталия Калинина

В Аткарском районе Саратовской области увековечили память погибшего участника СВО. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает администрация муниципалитета.

В школе села Приречного появилась мемориальная доска в честь командира взвода артиллерийской разведки бригады морской пехоты Севастополя, Сергея Пурахина. Он погиб в ходе СВО на Украине.

На церемонии присутствовали родственники и друзья погибшего, представители местной власти, коллектив и ученики школы. Присутствующие почтили память героя минутой молчания.

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