фото из соцсетей

Сильнейший ливень превратил Вольск в Венецию. Об этом стало известно из социальных сетей.

Сегодня, 25 июля, в Вольске прошел сильнейший ливень. Видео с последствиями опубликовали в одном из городских сообществ города Вольска.

По словам очевидцев, снесло тротуарную плитку на набережной, а улицы превратились в настоящие реки. Тем не менее, кое-где видны автомобили. В другой части города прошел крупный град.

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