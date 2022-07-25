Фото: ГУ МЧС

Сегодня, 25 июля, в Энгельсе загорелись два частных дома – пострадал мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Сигнал в возгорании поступил в 12.24. На улице Студенческая горели два частных дома, они повреждены огнем. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.

На пожаре пострадал мужчина. На тушение выезжали 3 пожарных расчета.

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