Фото: ГУ МЧС
Сегодня, 25 июля, в Энгельсе загорелись два частных дома – пострадал мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.
Сигнал в возгорании поступил в 12.24. На улице Студенческая горели два частных дома, они повреждены огнем. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.
На пожаре пострадал мужчина. На тушение выезжали 3 пожарных расчета.
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