фото: Архив КП

В Ленинском районе полицейские раскрыли разбойное нападение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

По предварительным сведениям, в ночь на 10 июня потерпевший шел по улице Шехурдина в нетрезвом виде и почувствовал сильный удар по голове. Очнувшись, мужчина понял, что лишился двух телефонов из карманов шорт, сумма ущерба - 12 тысяч рублей.

Оперативники задержали ранее судимого 43-летнего жителя Новых Бурас. Задержанный признался, что похищенные гаджеты сдал в комиссионный магазин, а деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело.

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