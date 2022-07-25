В Ленинском районе отключили воду в Поливановке и на Сокурском тракте

Отключение в Саратове

Сегодня, 25 июля, в Ленинском районе Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщает ООО «КВС».

В Ленинском районе обнаружено повреждение на водопроводе по адресу Сокурский тракт, 1/1. Из-за него до 20:00 без холодной воды остались абоненты Сокурского тракта,1-20б.

В Поливановке идет ремонт труб по адресу Ровенская, 25. Из-за него до 20:00 прекращена подача воды для абонентов, расположенных в границах улиц: Спортивная - Мостовая - 3-й Ровенский проезд – Малая Поливановская.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.