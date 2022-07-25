Встреча в Чечне
Минкультуры предложил открыть чартерные рейсы из Чечни в Саратов. Об этом сегодня, 25 июля, во время рабочей поездки в Чеченскую Республику рассказал и.о. замминистра культуры Саратовской области Константин Сергеев посетил с рабочим визитом.
Саратовская делегация пообщалась с заместителем руководителя администрации главы и правительства Республики, ответственным за социальную сферу, в том числе туризм, Арби Тамаевым, а также с министром по туризму Муслим Байтазиев.
В итоге в Чечне подписано соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере туризма.
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