Встреча в Чечне

Минкультуры предложил открыть чартерные рейсы из Чечни в Саратов. Об этом сегодня, 25 июля, во время рабочей поездки в Чеченскую Республику рассказал и.о. замминистра культуры Саратовской области Константин Сергеев посетил с рабочим визитом.

Саратовская делегация пообщалась с заместителем руководителя администрации главы и правительства Республики, ответственным за социальную сферу, в том числе туризм, Арби Тамаевым, а также с министром по туризму Муслим Байтазиев.

В итоге в Чечне подписано соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере туризма.

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