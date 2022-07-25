фото из телеграм-канала Павла Петракова

В специальной военной операции погиб балашовец Артем Пелагеевский. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава района Павел Петраков.

— Всегда очень сложно подобрать слова, когда приходится провожать в последний путь молодых людей. Сегодня мы прощаемся с балашовцем Пелагеевским Артемом Юрьевичем, который героически погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной операции на Украине.

Артем закончил Военную академию-космической обороны имени Жукова, службу офицер нес в войсковой части в Хабаровске.

— Родителям и близким Артема я приношу глубочайшие соболезнования. Спасибо за воспитание настоящего патриота своей Родины. Вечная слава и светлая память герою, — пишет Петраков

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