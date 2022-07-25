Фото: Архив КП

В Саратове пройдет ярмарка фруктов и ягод. Распоряжение об ее организации публикует мэрия города.

Согласно документу за подписью Михаила Исаева предписано организовать на Театральной площади ярмарку по реализации ягодной и плодоовощной продукции. Она будет проходить ежедневно с 1 августа по 26 августа 2022 года включительно.

Ярмарка проходит с 8.00 до 20.00, на ней можно купить продукцию местных производителей.

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